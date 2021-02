Zangeres Merol gaat op ‘Foefsafari’

Merol streeft er namelijk naar om “in 2021 de orgasmekloof te dichten”. “Ik schreef het lied naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. Met verbazing las ik dat de mens eerder op de maan was dan dat de vulva werd onderzocht. Pas in 1998 kwamen we erachter dat de clitoris maar het topje van de ijsberg is”, zegt ze.

Het is meteen het derde jaar op rij dat Merol een ‘valentijnssingle’ lost. Twee jaar geleden was dat de instant hit Hou je bek en bef me, vorig jaar Binnendingen.

(bpr)