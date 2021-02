HBvL eert coronadoden: “We missen je nog iedere minuut”

Op 13 maart eert Het Belang van Limburg de Limburgse slachtoffers van de coronacrisis. In een extra bijlage bij onze krant bundelen we die dag de foto’s, warme herinneringen en troostende woorden die u achterlaat op onze website. Dat kan nog tot 21 februari. Zo willen we een ultiem eerbetoon brengen na een gitzwart jaar.

Laat hier de naam en foto van jouw dierbare achter, vergezeld van een persoonlijke boodschap.

Niet alleen vielen er duizenden doden te betreuren, door de strenge coronamaatregelen was afscheid nemen en samen rouwen amper mogelijk. En dat heeft diepe wonden geslagen, blijkt uit zowat alle boodschappen die we al mochten ontvangen.

Straatkat

De Maasmechelse Gabriëlla Quadflieg stuurde een eerbetoon in voor haar moeder, Thecla Dirckx. Ze stierf op 13 november. “Ze was 91 jaar, maar ze was helder van geest en woonde nog alleen”, zegt Gabriëlla. “Ze was een beetje een straatkat: ze kon niet thuis zitten, ze leefde van sociaal contact. Haar doel was om honderd te worden.”

Maar het virus was genadeloos. “Op 11 november is ze opgenomen in het ziekenhuis. Mijn zus en ik hebben haar nog twee keer een kwartiertje mogen bezoeken, helemaal ingepakt. Een gesprek was toen al niet meer mogelijk. Ze is heel alleen gestorven, hoewel ze een panische angst had voor het einde.”

Voor Gabriëlla en haar familie is dat moeilijk te verteren. “We hebben nog zoveel vragen. Heeft ze nog naar ons gevraagd? Wat ging er door haar heen? Ik vind het jammer dat ik haar niet heb kunnen troosten, dat ik niet meer heb kunnen zeggen dat ze het goed gedaan heeft als moeder.”

Ook de uitvaart was niet zoals Thecla zelf gewild zou hebben. “Moeder wilde een feest bij haar begrafenis, met alles erop en eraan. Maar omdat we maar een beperkt aantal mensen mochten uitnodigen hebben we beslist om helemaal niemand te vragen. Bij de uitvaart was ik helemaal alleen.”

Onwezenlijk

Ook de familie van Nicole Bellefroid uit Zonhoven liet pakkende woorden achter op onze website. “Zo plots van ons weggenomen. Zonder afscheid nemen… We missen je nog iedere dag, iedere minuut”, klinkt het. Nicole verloor op 17 maart de strijd tegen Covid-19. “Ze was net zeventig geworden. Het is een heel moeilijk jaar geweest”, zegt haar man Cyrille Roberti.

“Zondagavond is Nicole opgenomen in het ziekenhuis, twee dagen later is ze gestorven”, zegt hun schoondochter Lieve. “We hebben er nog altijd moeite mee dat we niet meer bij haar mochten. We hebben niet deftig afscheid kunnen nemen of kunnen zeggen dat we goed voor haar man zouden zorgen. Op haar begrafenis waren we met z’n vijven. Het is bijna een jaar geleden maar voelt nog steeds onwezenlijk.”

Sterfbed

Rouwexpert Manu Keirse kent de verhalen van onverwerkt verlies maar al te goed. “Ik krijg sinds de coronacrisis de ene mail na de andere van mensen die het moeilijk hebben”, zegt hij. Zowel het afscheid aan het sterfbed als de uitvaart zijn dan ook cruciale schakels in het rouwproces. “Om echt met je rouw te kunnen beginnen, moet je eerst het verlies erkennen. Dat is sowieso al zwaar, maar als je niks meer kunt zeggen of afronden maakt dat het alleen nog maar moeilijker.”

De uitvaart is in normale omstandigheden een gelegenheid om verdriet te delen. “Alle culturen hebben rituelen om persoonlijk verdriet een publieke erkenning te geven”, zegt Keirse. “Je moet die stap niet alleen zetten, maar je bent een schakel in een gemeenschappelijk gebeuren. Het is een kans om je emoties te delen met anderen.”

Door de coronamaatregelen kan dat nauwelijks en dat laat littekens na. Daarom brengt Het Belang van Limburg op 13 maart een bijlage met herinneringen aan de Limburgse slachtoffers van het coronavirus. Een goed idee, vindt rouwexpert Manu Keirse.“Een herdenking organiseren, waarin de maatschappij leedwezen betuigt, is zinvol en troostend. Het geeft erkenning. Erkenning, gehoord worden, is belangrijk om verder te kunnen, om een pijnlijk hoofdstuk te kunnen afsluiten.”

Door een technisch probleem kunt u uw inzending niet doen in onze app op een Androidsmartphone. We verwijzen u in dat geval door naar hbvl.be/eerbetoon.