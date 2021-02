STANDARD

Never a dull moment in Liège. Na enkele turbulente maanden wacht Standard dit weekend de beladen topper tegen Antwerp. Maandag moet het licentiedossier binnen zijn. Tijd om CEO Alexandre Grosjean eens aan de tand te voelen. “De licentie? Bruno Venanzi garandeerde me dat er een kapitaalsverhoging komt of dat hij een extra partner zal vinden.”