Hasselt

U vond dat het deze week koud was? Dan hebt u de horrorwinter van 1962-1963 niet meegemaakt. 71 dagen lang lag er sneeuw en ijs, zelfs de Noordzee bevroor. De koude hield heel het land in een wurggreep en eiste 200 doden. Een terugblik op dé horrorwinter in Limburg.