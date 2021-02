UEFA verplaatst opnieuw twee Europa League-wedstrijden van locatie

De return in de eerste knock-outronde van de Europa League tussen Arsenal en Benfica wordt niet in Londen gespeeld, maar in Griekenland. De Europese voetbalbond UEFA heeft de wedstrijd verplaatst naar het stadion van Olympiakos Piraeus. Vanwege de diverse reisrestricties die in Europa gelden vanwege het coronavirus, moet de UEFA voor heel wat duels uit de Europese clubtoernooien alternatieve locaties vinden.

Volgende week treffen Benfica en Arsenal elkaar ook op neutraal terrein, in de Italiaanse hoofdstad Rome. Italië huisvest donderdag in Turijn ook het duel tussen Real Sociedad en Manchester United. De wedstrijd tussen de Noorse club Molde en de Duitse ploeg Hoffenheim wordt in Spanje gespeeld. Vrijdagavond maakten het Oostenrijkse Wolfsberger en het Tottenham Hotspur van Toby Alderweireld bekend dat hun heenwedstrijd in de Puskas Arena in de Hongaarse hoofdstad Boedapest afgewerkt wordt.

Ook in de Champions League zijn al drie wedstrijden verplaatst vanwege de reisrestricties. RB Leipzig-Liverpool (16 februari) en Borussia Mönchengladbach-Manchester City (24 februari) zijn eveneens in Boedapest en Boekarest huisvest op 23 februari Atlético Madrid-Chelsea.