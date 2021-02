Bayern slaat alweer toe in eigen land: Duitse kampioen gaat toptalent Upamecano wegplukken bij concurrent RB Leipzig

De 22-jarige Franse international had nog een contract tot 2023 bij Leipzig. “Ik was er altijd van overtuigd dat we een mooi project hadden”, zei Salihamidzic in Bild. “We stelden hem onze visie bij Bayern voor. Na een lang proces is de speler, zijn familie en mangement van mening dat naar Bayern komen de juiste stap is.”

Met de overstap is een bedrag van ruim 40 miljoen euro gemoeid. Upamecano ondertekent in München een contract tot 2026.