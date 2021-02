Circuit Zolder

Na 31 jaar is Hugo Leroi weg bij Circuit Zolder. Met zijn 70ste verjaardag heeft hij de leeftijdslimiet bereikt die hij zelf ooit had ingesteld. 31 jaar in de Algemene Vergadering, waarvan 22 jaar als voorzitter, en 17 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur, dat vraagt om een terugblik. Dat het circuit er nog is, is zijn voornaamste verwezenlijking.