Warm hart van Stippe Stap

Met Valentijn in het vooruitschiet trok juf Katleen van GO! BS Stippe Stap (alias de babbeljuf) met een doos vol hartjes en een mooi gedicht naar WZC Uilenspiegel. Ze haakte voor iedere bewoner een hartje, 94 om precies te zijn. "Met deze hartjes willen we laten zien dat we hen allemaal een warm hart toedragen en dat we hen zeker niet vergeten zijn. We steken hen op deze manier een extra hartje onder de riem in deze moeilijke tijd en hopen snel weer leuke activiteiten met de bewoners te organiseren", zo klinkt het.Om het hartjesfestijn helemaal af te maken, haakte de juf ook voor alle leerlingen en leerkrachten van de school een hartje met een leuke boodschap.Wat is de babbeljuf?Op GO! BS Stippe Stap hebben de kinderen de kans om een briefje in de hartendoos te steken of een mail te sturen naar de babbeljuf, juf Katleen, die 1 uur per week de tijd neemt om – naast het luisterend oor van de klasleerkracht – een extra babbeltje te slaan indien iemand hier nood aan heeft.