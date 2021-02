Europaschool maakt reis rond de wereld

Ook dit jaar werkte elke klas in de Europaschool rond een ander verkleedfeest. Zo maken de kinderen kennis met feesten over de hele wereld, of hoe alle mensen zich verkleden om verschillende redenen.

De kleinste kleuters knutselden rond carnaval en in de derde kleuterklas werden er draken gemaakt die bij het Chinese nieuwjaar horen. Met veel muziek werden de boze geesten weggejaagd.In het eerste jaar was het thema Halloween en stond er heksensoep op het menu!Het 3de leerjaar werkte voor dit project rond Saint-Patrick's Day. Samen gingen ze op onderzoek naar dit feest in Ierland. De wereld van de leprachauns, regenbogen, klavertjes hebben geen geheimen meer voor deze klassen.In het vierde leerjaar kwam Mexico aan de beurt met Dia de los Muertos. De kinderen keken filmpjes en lazen een tekst over dit Mexicaans feest. Daarna maakten ze zelf een felgekleurd masker.Volgend jaar maken de kinderen kennis met een nieuw feest!