Een 37-jarige vrouw uit Diest reed donderdagnamiddag in op twee auto’s die stil stonden voor de gesloten spoorwegovergang in Schoonaerde in Schaffen. Zij is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In de andere auto’s zaten drie personen die allen van nekpijnen klaagden. Zij gingen een dokter raadplegen. (tb)