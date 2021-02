Voor het eerst in vijftig jaar geldt er een schaatsverbod in Lummen

Burgemeester Luc Wouters: “Natuurpunt is eigenaar van de drie vijvers en zij geven toestemming om op de oostelijke vijver te schaatsen. Wel plaatsen ze elk jaar bordjes dat dit op eigen risico is. Maar we hebben metingen laten uitvoeren door de brandweer. Het ijs was 7 à 8 cm dik, maar op één plaats was nog een wak in het ijs. Volgens de brandweer is een minimum ijsdikte van 11 cm vereist, bij voorkeur 12 cm. Een te vroege openstelling zal leiden tot barstvorming en daarna tot wakvorming. Theoretisch zal het ijs op dinsdag 16 februari de vereiste dikte van 11 cm bereiken, maar vanaf die dat worden positieve temperaturen verwacht met regen. De deskundigen denken daarom dat het dus niet veilig zal zijn om het ijs te betreden. Als burgemeester volg ik deze adviezen, want het gaat over veiligheid. Er werden normen vastgelegd en ik kan dus geen toestemming geven”, stelt Luc Wouters. Stan Rymen van Natuurpunt: “Met de bewoners van Schalbroek werd de afspraak gemaakt dat er op de eerste vijver mocht geschaatst worden. Wij hangen telkens vier bordjes dat schaatsen mag op eigen risico. Maar burgemeester Luc Wouters contacteerde ons en vroeg ons om de bordjes te verwijderen. Er moest een bord komen met een schaatsverbod en dat hebben we dus gehangen”, aldus Stan Rymen. Twee politieagenten patrouilleerden gisteren aan de eerste vijver en iedereen moest het ijs verlaten. Ward Andriessens en dochter Lena (7) uit Stevoort stonden er wat beteuterd bij. “We hadden net nieuwe schaatsen gekocht en dan gebeurt dit. Heel jammer.” Een andere schaatser die anoniem wou blijven ging in discussie met de agenten. “Wat mag je als mens nog wel? Door beslissingen zoals deze zijn er mensen die in Brussel alles kapotslaan”, sakkerde de man. Ook een oma die met haar kleindochter al vele jaren naar de schaatsvijver komt was erg boos op de verantwoordelijke van Natuurpunt. Hij joeg ons weg en stelde dat de vijver van hun was. Hier zijn nooit ongevallen gebeurd en het water is erg ondiep. De jeugd heeft het al zo moeilijk met die coronatoestanden en nu mogen de kinderen zelfs niet meer schaatsen!”

© Koen Luts