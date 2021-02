De Libische kustwacht heeft vorig jaar 9.541 migranten op zee onderschept volgens het commando van Irini, de marinemissie van de Europese Unie. Dat is bijna de helft (47 procent) van alle mensen die in 2020 vanuit het door burgeroorlog verscheurde Noord-Afrikaanse land naar Europa probeerden over te steken, zo staat in een vertrouwelijk rapport.