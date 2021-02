Stien Vanhoutte en Sandrine Tas kunnen bij WK-debuut niet boven zichzelf uitstijgen, Nederland pakt twee keer goud

Bij hun WK-debuut zijn de Belgische schaatssters Stien Vanhoutte en Sandrine Tas op de 500 meter als achttiende en negentiende (van 21) geëindigd. Vanhoutte bleef vrijdag in Heerenveen in 39.24 seconden vijf honderdsten boven haar vorige maand gereden nationale record. Tas klokte 39.57.

De winnares op de kortste afstand werd Angelina Golikova uit Rusland, die de favoriete Nederlandse Femke Kok aftroefde met 37.14 tegen 37.28. Kok had vier wereldbekerraces gewonnen, maar Golikova was rapper op het moment dat echt telde. De derde plaats was voor de Russin Olga Fatkoelina (37.45).

De hoogste plaats op het podium bij de mannen was voor de verrassende Laurent Dubreuil (34.39). De Canadees werd geflankeerd door de onttroonde wereldkampioen Pavel Koelizjnikov uit Rusland (tweede in 34.54) en de Nederlander Dai Dai N’Tab (34.62).

De Jong, Wüst en Schouten. — © AP

De titels op de ploegachtervolging gingen, bij de mannen en vrouwen, naar Nederland. De Nederlandse mannen reden zonder Sven Kramer, die na zijn pijnlijke afgang op de 5.000 meter het seizoen beëindigde en de schaatsbubbel, waarin hij weken had gezeten, verliet. Bij de vrouwen pakte Antoinette de Jong haar tweede gouden plak na winst op de 3km, Irene Schouten zit ook al aan goud en brons voor Oranje.

LEES OOK. Nederlands drama op WK schaatsen: icoon Sven Kramer gaat af, stuntman zonder sponsors wint van ‘onklopbare’ Roest