Alles komt terug, ook deze trui die populair was in de jaren zeventig

De trui met verticaal ingewerkte rits in de kraag is momenteel niet weg te denken uit de dames- en herencollecties van modemerken. Ze komen in alle mogelijke uitvoeringen van wol en katoen tot fleece en teddy: de keuze is aan jou. Je trekt het ontwerp aan zoals een sweater, dus over je hoofd - gewoon even opletten dat je haar niet in de rits blijft hangen. De look die je vervolgens wil bereiken, hangt grotendeels af van de rits.

Draag die open en je krijgt een trui met V-hals, die opnieuw enkele opties biedt. Een open kraag laat zich vlot combineren met een rolkraagtruitje in een contrasterende kleur of met print, voor een vintage toets. Of drapeer ze over een (lederen) jas. Draag daar nog een broek met hoge taille en wijde pijpen bij en je bent een disco queen in hoogsteigen persoon.

Laat het laagje met een longsleeve weg en je krijgt een bescheiden maar sexy, nonchalant V-decolleté. Laat je de rits dicht tot boven, dan kun je de col omplooien en onder meer stylen boven een winterse jurk.

