Charleroi en Kiev op verplaatsing, en dat op vijf dagen tijd: er komt een linke week aan voor Club Brugge. Momenteel is de groep van Clement zo goed als volledig fit, en de coach hoopt dat daar na de trip naar Oekraïne geen verandering in komt. Door nieuwe besmettingen, bijvoorbeeld. “Ik maak me geen zorgen om die reis”, klonk het.