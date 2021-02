Alweer een stap vooruit: Red Flames starten met beloftenteam

Vanaf vrijdag is er ook een beloftenteam bij de Belgische nationale voetbalvrouwen, de Red Flames. Met de oprichting van de Red Flames U23 wil de Belgische Voetbalbond KBVB de Flames van de toekomst bijstaan in hun professionele ontwikkeling, zo meldde de KBVB. Het wordt ondersteund door Be Gold, een op jongeren gericht project van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).