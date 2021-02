Hello Katty zoekt centjes voor nieuwe catmobiel

Hello Katty is in de omgeving van de gemeente Kinrooi vooral bekend als de kittenthuisopvang van Mirjam en haar team. Deze organisatie bestaat enkel uit vrijwilligers en zij zetten zich al jaar en dag, 24u/24u in voor hulpbehoevende, thuisloze, zwervende, afgedankte kittens met of zonder mama. Maar deze organisatie doet veel meer... Het onderhoud en de dagelijkse werking brengen hoge kosten met zich mee. Tot overmate van ramp blijkt dat de Hello Katty catmobiel op zijn laatste wielen loopt en aan vervanging toe is.

De werkauto dient om dagelijks kittens en katten te vervoeren en ook voor het bezoek aan de dierenarts. Het zou geen echte catmobiel zijn als er geen vangkooien, kattengrit en -voer mee vervoerd kunnen worden. Een tweedehands bestelbusje is cruciaal om de activiteiten van Hello Katty te kunnen voortzetten. Om dit te kunnen bekostigen, zijn de centjes heel hard nodig. Het beoogde doel is om 6000 euro in te zamelen om deze aankoop te kunnen doen. Hello Katty zoekt mensen die willen helpen om dit bedrag bijeen te krijgen. Elke bijdrage en vorm van sponsoring is welkom! Ook doet Hello Katty graag een beroep op bedrijven die hun steen(tje) willen bijdragen. Donaties zijn meer dan welkom via:IBAN: BE96 0689 0384 3805 o.v.v. catmobiel.Met het nieuwe kittenseizoen weer voor de deur zijn Mirjam en alle vrijwilligers druk bezig met de voorbereidingen om de kittenopvang weer helemaal in orde te brengen zodat de nieuwe bewoners goed opgevangen kunnen worden. Hello Katty neemt ook actief deel aan het zwerfkattenproject door de zwerfkatten te laten castreren/steriliseren en terug te zetten in eigen omgeving om overpopulatie tegen te gaan. In samenwerking met de gemeente Kinrooi verzorgt Hello Katty de zwerfkattenwerking. Dit houdt in dat vrijwilligers van Hello Katty de zwerfkatten vangen met vangkooien, ze bij de dierenarts laten steriliseren/castreren, op kosten van de gemeente, en ze met een oorknipje terug vrijlaten in hun vertrouwde omgeving. Het vrijlaten gebeurt pas als ze volledig opgeknapt zijn van de narcose. Via het zwerfkattenproject kunnen de katjes in vrijheid hun vertrouwde leven blijven leiden zonder dat ze zich ongecontroleerd blijven voortplanten. Recentelijk tekende Hello Katty een officiële overeenkomst met de gemeente Kinrooi en stapt mee in het zwerfkattenbeleid, gecoördineerd op provinciaal niveau.