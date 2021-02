Gemeente verrast met dronefilmpje voor de Week tegen Pesten

Uit onderzoek blijkt dat één kind op zes in Vlaanderen gepest wordt in zijn jeugd. Eén kind op dertig heeft er dagelijks mee te maken. Ontstellende cijfers. Het blijft belangrijk om hier licht op te schijnen. Ieder jaar in februari is het Week tegen Pesten, waaraan Ketnet ook getrouw haar STIP IT-actie koppelt. KIK zet actie op poten Ook het KIK, het Huis van het Kind van gemeente Hechtel-Eksel, wilde tijdens de Week tegen Pesten een bijdrage leveren. Ze pakten het groots aan. “Enkele medewerkers van het KIK maakten vier grote stippen met een diameter van 1,5 m uit stof en gingen met een drone op stap in onze gemeente. Op verschillende locaties maakten ze filmpjes en foto’s waarbij kinderen en volwassenen de stippen in de lucht hielden,” vertelt schepen van kinderopvang Nele Lijnen enthousiast. Iedereen draagt zijn steentje bij “Kinderen en leerkrachten van de vier basisscholen namen aan onze actie deel, net als de vestigingen van buitenschoolse kinderopvang ‘De Speelvogel’,” vult schepen van onderwijs Johan Feyen aan. Ook trommelde het KIK collega’s van de gemeente op om de stippen te tonen. Dat deden ze aan het gemeentehuis, het KIK, aan de werf en de sporthal. Al de filmpjes en foto’s werden samengevoegd tot één geheel. Het resultaat kan je bewonderen op de Facebookpagina van KIK Hechtel-Eksel. Hechtel-Eksel wil een pestvrije gemeente zijn “De hele actie heeft één duidelijke boodschap: in Hechtel-Eksel streven we ernaar om een pestvrije gemeente te zijn. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen werken hier aan mee,” verduidelijkt burgemeester Jan Dalemans. “De actie kadert ook in het grotere EmotiKAN-project waarmee we kinderen en jongeren met gevoelens leren omgaan. Samen met de scholen en verenigingen creëren we een veilige omgeving waarin emoties bespreekbaar zijn,” besluit schepen Lijnen.