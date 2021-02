Verenigingen zetten vernieuwende activiteiten op poten dankzij gemeentelijke impulssubsidie

“We willen verenigingen met een innovatief idee de kans geven om activiteiten te realiseren die bijdragen aan een samenhangend Hechtel-Eksel. De vereniging moet met de activiteit het sociaal contact tussen onze inwoners bevorderen, hetzij digitaal, hetzij fysiek. En dat lijkt aan te slaan. Er zijn al enkele verenigingen die met de impulssubsidie aan de slag zijn gegaan. Die zetten we uiteraard graag in de kijker,” leggen schepen van vrije tijd Nele Lijnen en schepen van jeugd Kelly Leenaerts uit. Coronaveilige griezeltocht met luisterverhaal Kwb-Hechtel sprong snel op de kar. Met de impulssubsidie kunnen zij al tijdens de krokusvakantie een griezeltocht met fantastisch luisterverhaal organiseren. De wandeling loopt langs borden met QR-codes waar je telkens een deeltje van het verhaal kan horen. De fragmenten werden speciaal voor Kwb door auteur An Neven geschreven en ingesproken door muzikant en stemacteur Bent Van Looy. “Ik ben alvast heel benieuwd naar het resultaat,” zegt schepen Nele Lijnen enthousiast. Ferme spelletjeswandeling Ferm Eksel kon dankzij de impulssubsidie in samenwerking met het gemeentebestuur een ‘Ferm-spellekeswandeling’ in het leven roepen. Een combinatie van sport en spel: deelnemers halen na aanvraag een winkeltrolley of een bolderkar af, gevuld met spelletjes die ze onderweg kunnen spelen. Zo geeft Ferm Eksel wandelen een speelse, competitieve dimensie. Bedoeling is om deze activiteit permanent te laten lopen. Je kan dus ook na de coronacrisis nog een trolley of bolderkar uitlenen. Impulssubsidie nog aan te vragen tot 30 augustus 2021 “We zijn heel blij dat er al enkele verenigingen door middel van de impulssubsidie extra creatief uit de hoek kunnen komen om coronaveilige activiteiten te organiseren. Voor onze inwoners vormen deze activiteiten in tijden van lockdown écht een meerwaarde. We hopen dat andere verenigingen hier een voorbeeld aan nemen en ook de impulssubsidie aanvragen. Dat kan trouwens nog tot en met 31 augustus 2021,” besluit burgemeester Jan Dalemans.