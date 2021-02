Feest DJ Lucki Luc: “Eddy Wally zou deze versie van ‘Chérie’ gesmaakt hebben”

Deze maand is het Valentijn, vieren we normaal gezien ook carnaval en is het alweer 5 jaar geleden dat we afscheid namen van Eddy Wally. Uit het repertoire van ‘The Voice of Europe’ selecteerde de Truiense Feest DJ Lucki Luc het heerlijke ‘Chérie’, dat voor Eddy een hit was in 1966 en in 1995, dankzij de remix ‘Chérie is in da house’.

“Ik heb hem een paar keer ontmoet op plekken waar ik de muziek draaide en hij kwam optreden. En als Eddy in da house was, dan was het altijd ‘vollen bak’”, vertelt de Truiense DJ. “Ongelofelijk hoe hij als een opper-entertainer de massa kon bespelen. Als Eddy opkwam, werd het publiek gek. In onder meer discotheek Mac Queen heb ik vaak hallucinante taferelen gezien, waarbij mensen stonden te duwen zodat ze toch maar met hem een foto konden maken.”

“Dankzij het internet leeft zijn muziek verder. Ik merk dat als jonge mensen plaatjes komen aanvragen, er altijd wel eentje tussenzit van Eddy Wally. Met Valentijn voor de deur was het een perfect moment om ‘Chérie’ te remixen. Voor zover ik hem goed kan inschatten, denk ik dat Eddy deze versie wel gesmaakt zou hebben. Voor mij is het een eerbetoon aan een fijne man en een topartiest. Als ik de plaat speel, dan zie ik hem in gedachten voor mij op het podium staan en voluit meezingen. Man, wat kon Eddy genieten van z’n optredens. Net zoals het publiek, amuseerde hij zich en vanachter de discobar richting het podium was het prachtig om zien. Als ik er aan terugdenk, word ik er emotioneel van, zo tof was hét.”

De vaccinaties staan voor de deur en ook al moeten we nog even wachten op de eerste grote feestjes, het vertrouwen én de goesting zijn groot. “Het voorjaar en de zomer is afwachten, maar voor het najaar komen er toch heel wat nieuwe aanvragen binnen. MOOSE BAR XXL, op 25 september in het Antwerpse Sportpaleis, is er eentje waar ik naar uitkijk en daarnaast zijn er nog een massa nieuwe zaken die terugkomen of in de opstartfase zitten”, aldus Feest DJ Lucki Luc. “Laten we er maar vanuit gaan dat het doorgaat, want allemaal hebben we nood om eens goed te gaan feesten. De voorbije weken heb ik meegewerkt aan wat livestreams, maar zonder publiek is dat niet hetzelfde. Ik geef toe, ik heb de mensen echt gemist. Ik sta, net als velen van mijn collega’s, klaar om er terug in te vliegen. Wat mij betreft kan het morgen al, want de goesting is echt heel groot. En wie niet kan wachten, kan mijn Valentijn-remix van de Eddy Wally-klassieker ‘Chérie’ gratis downloaden en non-stop afspelen. Het is een perfecte remedie in afwachting van de échte feestjes, maar die komen eraan!”, zegt Feest DJ Lucki Luc enthousiast.

Hier kan je de remix van Feest DJ Lucki Luc zijn ‘Chérie’ gratis downloaden: www.feestdjluckiluc.be/gratis-bootlegs.