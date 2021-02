Lockdown is lockdown: publiek moet stadion verlaten tijdens spannende match van Djokovic op Australian Open

Het centercourt van de Australian Open, de Rod Laver Arena, is om 23u30 plaatselijke tijd (13u30 Belgische tijd) ontruimd. Er is voor Melbourne een lockdown van vijf dagen afgekondigd en die gaat om 24u Australische tijd (14u Belgische tijd) in. Dat gebeurde vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in de stad waar het grandslamtoernooi wordt gehouden.