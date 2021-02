Nederlandse politie nodigt Limburgse rapper uit om in PSV-stadion te praten over sexting

Met ‘Niemand anders’, een nummer waarmee hij aandacht vraagt voor de problematiek rond sexting, stond Daniël Busser uit Bree eind vorig jaar bij ons in de belangstelling. Ook in Nederland trok het nummer de aandacht. Zo werd Busser betrokken bij de #pratenoverSOMisok-campagne uit. In het kader van die actie nodigde de Nederlandse politie Daniël Busser deze week uit op hun populaire ‘U-Night Live’, die vanuit het Eindhovense PSV-stadion coronaproof werd gestreamd.

Daniël Busser heeft met zijn rap- en hiphopmuziek heel wat volgers in Nederland. Zijn nummer ‘Niemand Anders’ werd er opgepikt door de student Romée Hoogenbosch en Helpwanted. Samen met Daniël Busser rolden zij begin februari de #pratenoverSOMisok-campagne uit, waarmee ze slachtoffers van online seksueel misbruik willen stimuleren om seksueel online misbruik te melden. De actie loopt nog drie maanden en kreeg inmiddels de steun van de media, Eerste Kamer-lid Arda Gerkens, talrijke influencers en de Nederlandse politie. Het is die laatste die Busser uitnodigde voor U-Night Live.

U-Night Live is een online platform en initiatief van de politie, waar tijdens de lockdown charts, workshops, interviews en optredens plaatsvinden. Deze week was de tweede in een reeks van 10 afleveringen en tijdens een panelgesprek werden Daniël Busser én Nikki Lee Janssen van Helpwanted.nl uitgenodigd, om er te komen praten over de ‘Niemand anders’-actie.

Dat de nood hoog is bij jongeren bleek uit de vele reacties die er binnenkwamen tijdens de livestream. “Ik vind het fijn dat we hier eens rustig ons verhaal kunnen brengen”, zei Daniël Busser aan de gesprekstafel. Na afloop bracht hij nog een akoestische versie van Adrenaline en de campagnesong Niemand anders, die hij opdroeg aan de 14-jarige Flore. Een ploeg van het VPRO-online platform registreerde het gebeuren.

Helpwanted.nl

Het was de 24-jarige Nederlandse studente Romée Hoogenbosch die binnen het kader van haar eindwerk koos voor cyberpesten en die samen met Helpwanted en Daniël Busser de campagne ontwikkelde om jongeren aan te moedigen online misbruik aan te kaarten. “De komende 3 maand wordt er intens ingezet op #PratenoverSOMisok, waarmee we slachtoffers ertoe willen bewegen om anoniem melding te maken bij www.helpwanted.nl. Cyberpesten kan – net als gewoon pesten – zowel op sociaal als emotioneel gebied grote gevolgen hebben (depressieve klachten, angst, hoofdpijn, verminderde schoolprestaties en dubbel zo veel risico op zelfmoordgedachten). Uit onderzoek blijkt dat slechts een klein gedeelte van de slachtoffers melding maakt van het misbruik.”

Engagement

Door de samenwerking met Snelle en het nummer Adrenaline werd Busser, die eerder al optrad in het Amsterdamse Paradiso en het voorprogramma verzorgde van Lil’Kleine, ook bekend bij het Nederlandse publiek. Nummers met een statement of duidelijk thema zijn inmiddels ook zijn handelsmerk geworden. Eenzaamheid en depressie zijn voorbeelden van onderwerpen die aan bod kwamen in de gesprekken met zijn Busserfam Community.

Na Come Through, een nummer waarin hij zelfmoordgedachten bespreekbaar maakt, waarschuwt hij in Niemand anders jongeren voor de mogelijke gevaren van sexting (het versturen van naaktfoto’s en video’s via sms’jes en social media). Bij ons werd het nummer al in z’n eerste week 20.000 keer gestreamd en stond het daarna meerdere weken genoteerd in de hitparade. Daniël vindt het een eer dat zijn nummer gebruikt wordt voor de Nederlandse campagne. Via zijn Instagram-account zal hij zijn volgers aanmoedigen om zelf een stukje uit Niemand anders al zingend of playbackend te delen met de hashtag #pratenoverSOMisoke. Het Nederlandse Eerste Kamerlid Arda Gerkens gaf alvast het goede voorbeeld, net als de politie van Amsterdam en enkele TikToksters. De leukste inzendingen maken kans op een huiskamerconcert van Daniël Busser, een meet&greet of merchandise. Meer info over de actie vind je op www.helpwanted.nl/campagneniemandanders.