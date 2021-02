Erosiewerken moeten Middelheers beschermen tegen modderstromen

In de Dikke Weyestraat werd in 2019 al een wegverhoging aangelegd om modderstromen op te vangen. — © FrMi

De gemeenteraad gaf eind januari groen licht aan twee erosiebestrijdingswerken in Middelheers. Wegdrempels in de Dikke Weyestraat en langs de Eskensstraat moeten de zware modderstromen opvangen.

“In de Dikke Weyestraat zijn in het voorjaar van 2019 al maatregelen genomen om de water- en modderstromen vanuit het opwaartse gedeelte op te vangen”, zegt schepen van Openbare Werken Jozef Royer. “Er werd toen een modderdrempel aangelegd zodat de holle weg ingeschakeld kon worden als tijdelijke waterbuffer. De wegverhoging remt het afstromende water af. Maar nu zijn er bijkomende werken nodig om zware modderstromen op te vangen, zoals een wegberm van grond. Dit project - Dikke Weyestraat 2.0 - kost 51.000 euro.”

Subsidies

Een tweede gepland erosieproject ligt op een steenworp afstand van de Dikke Weyestraat. “Langs de Eskensstraat komen tijdens hevige regenbuien water- en modderstromen van vlakke akkerpercelen die vervolgens naar de Middelheersestraat vloeien”, aldus schepen Royer. “Daarom zal er hier ook een water- en modderbufferende wegdrempel aangelegd worden. Dit kost in totaal 74.000 euro. Voor de uitvoering van beide erosieprojecten heeft erosiecoördinator Karel Vandaele een subsidieaanvraag ingediend. De gemeente krijgt 75% Vlaamse subsidie en 15% provinciale subsidie, de resterende 10% is dus voor ons. We moeten als gemeente eerst zelf alle werken bekostigen en krijgen die dan grotendeels terugbetaald. Wij wachten nu nog op de goedkeuring van de Vlaamse overheid en starten dan zo snel mogelijk.”