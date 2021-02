Actrice Mila Kunis had het even gehad met haar kinderen: “Ik ben een verschrikkelijke moeder”

De Amerikaanse actrice Mila Kunis heeft zichzelf al grappend een “vreselijke moeder” genoemd. De reden? De ster en haar man, acteur Ashton Kutcher, hadden zich aangemeld om een ​​Super Bowl-reclame in te blikken omdat ze op die manier even “vakantie hadden van het ouderschap”.

De onthulling kwam er toen Mila Kunis (37) virtueel te gast was in de talkshow van Ellen DeGeneres. De ster met Oekraïense roots vertelde dat zij en Kutcher een paar maanden geleden een voorstel hadden gekregen om een Cheetos-reclame in te blikken, die dan zou vertoond worden tijdens de befaamde sportwedstrijd.

Die aanvraag kwam blijkbaar op een heel goed moment. “Ik was aan het popelen om eens buiten te komen en weg te zijn van de kinderen”, zei ze. “We bevonden ons toen volop in de pandemie, het was misschien de slechtste tijd om zoiets te doen, maar ik moest het huis uit. Het kon me niet schelen - ik zag het als een tweedaagse vakantie zonder kinderen. Ik ben een verschrikkelijke moeder”, zei ze al lachend.

Verder in het interview vergeleek ze haar kroost, dochter Wyatt (6) en zoon Dimitri (4), met honden. “We houden allebei heel veel van onze kinderen, maar ze zijn net als honden: ze kunnen je ruiken! Ze kennen je geur en weten in welke kamer je je verstopt. Je kunt gewoon niet ontkomen - ze zijn overal.”

Bekijk hieronder de ‘vakantie’ van acteurskoppel Mila Kunis en Ashton Kutcher: