Valentijn in Runkst

In De Puzzel vinden ze een positieve relatie met de buurtbewoners heel erg belangrijk. Zo plannen ze vaak uitstappen in de buurt en doen zej geregeld activiteiten met de buren van het woonzorgcentrum Gaerveld. Door de corona-maatregelen kunnen heel wat activiteiten niet doorgaan, daarom wilden ze hun buren een hart onder de riem steken. Met het Valentijnsweekend voor de deur leek het hen het uitgelezen moment om wat liefde rond te strooien in de buurt: van "een kus in de brievenbus" tot "een opkikkertje".BS De Puzzel is heel dankbaar voor de warme reacties die ze van hun buren ontvingen.