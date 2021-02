Wegdromen mag: de mooiste nationale parken, volgens Tripadvisor

Niet-essentiële reizen zijn momenteel verboden, maar de dag dat we onze koffers mogen pakken richting droombestemming komt terug. Wie intussen aan een bucketlist werkt, heeft misschien nog ergens een plek vrij voor een van deze bestemingen. Reissite Tripadvisor heeft naar jaarlijkse gewoonte de Travellers’ Choice Awards uitgereikt en dit zijn de winnaars in de categorie ‘Mooiste nationale parken in Europa’.

1. Yorkshire Dales National Park, Verenigd Koninkrijk

Een schilderachtig nationaal park, wat dan ook logischerwijs veel (amateur)schilders lokt om de ruige landschappen, met hier en daar een kolkend riviertje, of middeleeuwse architectuur van Skipton Castle te vereeuwigen. Verkennen kan te voet of te paard, al is de fietsroute het populairst.

© Shutterstock

2. Vatnajokull National Park, IJsland

De trekpleister is de Vatnajökull-gletsjer, die zich uitstrekt over 8.100 vierkante kilometer en op sommige plekken een ijsdikte van bijna een kilometer heeft. Het is de grootste gletsjer van het land en je kunt hem beklimmen onder begeleiding van gidsen. Vooral de afdaling schijnt moeilijk te zijn.

© Shutterstock

3. Plitvice Lakes National Park, Kroatië

Veel groen, 90 watervallen die in 16 azuurblauwe meren terechtkomen en houten paden om de weelderige natuurpracht te aanschouwen: hier waan je je in een sprookje. Tip: huur een roeibootje om het gebied, sinds 1979 op de werelderfgoedlijst van Unesco, op een andere manier te verkennen.

© Shutterstock

4. Peak District National Park, Verenigd Koninkrijk

Niet alleen leuk om te wandelen; het park is ook een bekend recreatiegebied. Het biedt uitstekende rotsen aan om te beklimmen, maar ook paardrijden, fietsen en verschillende watersporten kunnen er. Volgens de legende zou hier nog ergens een populatie Bennettwallaby’s rondhuppelen.

© Shutterstock

5. New Forest National Park Hampshire, Verenigd Koninkrijk

Hoewel de naam forest doet vermoeden dat je door een wirwar van bomen zal wandelen, klopt dat beeld niet echt. Denk aan een soort bosweide: een open oppervlak met hier en daar een toefje bomen. En wilde pony’s, veel pony’s. Adders en gladde slangen komt je misschien liever niet tegen.

© Shutterstock

6. Sierra de Grazalema Natural Park, Spanje

Dit is met 50.000 hectaren niet het grootste nationaal park, maar de oppervlakte in Andalusië heeft wel iets te bieden. Glooiende weilanden en beboste heuvels: ze vormen de ideale combinatie voor een matig intensieve hike met een uitzicht om U tegen te zeggen.

© Shutterstock

7. Sierra Nevada National Park, Spanje

Verwacht je aan imposante bergen - sommige zijn meet dan drieduizend meter hoog - en hier en daar kun je een steenbok tegenkomen. De populatie in dit gebied is immers sterk aan het toenemen. Liever niet klimmen? Aan de rand van het park kun je de botanische tuin La Cortijuela bezoeken.

© Shutterstock

8. Uludag National Park, Turkije

Voor een mix van alpenweides, kale rotsen, heidevelden en bos moet je hier zijn. Hier is de biodiversiteit ook heel hoog, ideaal voor wie zeldzame dieren zoals de lammergier, de steenarend en verschillende bijzondere vlinders wil treffen. Of speciale planten zoals de voorjaarszonnebloem.

© Shutterstock

9. Sierra de Aracena y Picos de Aroche Natural, Spanje

Dit beschermde gebied ligt in het Sierra de Aracena-gebergte, dat een onderdeel is van het Sierra Morena-gebergte. Het nationale park omvat 28 gemeenten, maar voor een van de meest fotogenieke uitzichten moet je naar de burcht op een heuvel in Almonaster la Real.

© Shutterstock

10. Cilento and Vallo di Diano National Park, Italië

Het park, officieel geopend op 6 december in 1991, is een van de grootste van Italië. Sinds 1998 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een bezoekje waard als je er ooit bent: de tempel van Poseidon in Paestum en het strand van Lentiscella in Camerota.