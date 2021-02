De vaccins doen wat ze moeten doen. Dat blijkt duidelijk uit een stand van zaken in Israël, het land dat wereldwijd het verst staat met het vaccineren van de bevolking. Bij de 60-plussers, waar de dekking het grootst is, lopen de infecties en ziekenhuisopnames het sterkst terug. Maar wat ook blijkt: het is vermoedelijk een illusie dat meteen alle remmen weer los mogen.