Roeselare gaat tegen Maaseik voor zesde bekerwinst op rij

Volgende week zondag (21 februari) staan in de Antwerpse Lotto Arena de finales in de Belgische volleybalbekers op het programma. Bij de mannen wordt het een traditionele clash tussen Roeselare en Maaseik. VC Oudegem en Asterix Avo Beveren strijden om de cup bij de vrouwen.

Roeselare won de beker de voorbije vijf jaar en mikt op een veertiende eindzege, waarmee de West-Vlamingen op gelijke hoogte zouden komen van recordhouder Maaseik. De voorbije dagen bewees het team van kapitein Hendrik Tuerlinckx alvast de goeie vorm beet te hebben met twee knappe overwinningen in de Champions League tegen het Russische Kemerovo en het Italiaanse Modena. Ondanks de uitschakeling in het kampioenenbal was het een opsteker voor het moreel, zegt Tuerlinckx vrijdag tijdens een digitaal persmoment vanuit Italië.

“Wij komen uit een iets moeilijkere periode. Zo kenden we vijf covid-gevallen, inclusief mezelf. Het is mooi om te zien dat wij nu naar een betere periode toegroeien. Onze brede spelerskern heeft zijn waarde bewezen”, onderstreept Tuerlinckx. Met Roeselare kan hij volgende week zondag voor de zesde opeenvolgende keer de beker winnen. “Dat is zeker een doel. De finale halen op zich is dat niet, wij willen die beker mee naar huis nemen. Maar ik zou ook graag nog eens kampioen worden”, verwijst hij naar de laatste titel, die dateert van 2017.

De finale wordt een traditionele clash met Maaseik. “Maaseik en Roeselare zijn dit seizoen de sterkste teams, zonder afbreuk te doen aan de andere ploegen”, gaat Tuerlinckx verder. “Voor de neutrale volleyballiefhebber is dit de mooiste finale die er kan zijn. Het mag zeker een spannende wedstrijd worden, zolang wij winnen. Ik heb zelf al een aantal trofeeën gewonnen maar dat went niet. De drang om prijzen te pakken, blijft heel groot.”

Maaseik-coach Joel Banks kijkt eveneens uit naar het duel met de eeuwige rivaal. “Proficiat aan Roeselare met hun knappe zeges in de Champions League. Heel mooi gedaan”, opende de Brit. “Dit is een droomfinale. De voorbije jaren werden we door Roeselare telkens uitgeschakeld in de halve finales. Nu zat Roeselare bij de loting aan de andere kant van de tabel. Wij willen graag elke finale spelen én winnen. Als je voor Maaseik speelt, kom je dan vaak Roeselare tegen. Wij kennen mekaar goed. Zij hebben een ervaren ploeg maar wij moeten bezig zijn met ons eigen plan.”

Roeselare en Maaseik troffen elkaar dit seizoen al twee keer in de competitie. Eind oktober won Roeselare thuis met 3-2, vorige maand trok Maaseik in Limburg aan het langste eind (3-1).

VC Oudegem tegen Asterix Avo Beveren bij de vrouwen

Bij de vrouwen staan VC Oudegem en Asterix Avo Beveren tegenover elkaar in de finale. Asterix heeft dertien bekers op zijn palmares (een record), Oudegem won de beker al één keer (in 2013). Titelverdediger Hermes Oostende sneuvelde al in de kwartfinales tegen Tchalou.

In december stonden beide teams tegenover elkaar in de competitie. Asterix won toen na een thriller (16-14 in de slotset) met 3-2. “Ik verwacht een spannende match, die hopelijk even mooi wordt als in de competitie”, zegt Justine D’Hondt, kapitein van Asterix. “We leven met veel focus en zin naar de match toe. Onze motivatie is om altijd voor de prijzen te spelen.”

Justine D’Hondt — © Erik Westerlinck 2019

Eenzelfde geluid bij Elise Van Sas, de aanvoerder van Oudegem. “Deze finale leeft in Oudegem en de club. We hebben hiermee een eerste doel van het seizoen bereikt, maar natuurlijk willen wij de finale nu ook winnen. In de competitie was het heel spannend en ik denk dan ook dat de twee ploegen erg aan elkaar gewaagd zijn. Misschien heeft Asterix iets meer ervaring.”

De bekerfinales worden vanwege de coronapandemie achter gesloten deuren gespeeld.