UEFA verplaatst Arsenal-Benfica naar Griekenland

De return in de eerste knock-outronde van de Europa League tussen Arsenal en Benfica wordt niet in Londen gespeeld, maar in Griekenland. De Europese voetbalbond UEFA heeft de wedstrijd verplaatst naar het stadion van Olympiakos Piraeus. Vanwege de diverse reisrestricties die in Europa gelden vanwege het coronavirus, moet de UEFA voor heel wat duels uit de Europese clubtoernooien alternatieve locaties vinden.