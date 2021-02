Polsstokspringer Ben Broeders past met hamstringprobleem voor indoorseizoen, en dus ook voor EK

Broeders gold op het EK indoor in het Poolse Torun van 5 tot 7 maart als een van de grootste Belgische medaillekandidaten, maar moet nu verstek laten gaan voor het hele indoorseizoen en dus ook het EK in zaal. De Leuvenaar blesseerde zich enkele weken geleden bij zijn eerste wedstrijd van 2021 in Düsseldorf.

Het probleem aan de linkerhamstring is niet heel groot, maar Broeders neemt liever geen risico’s in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. “Het is geen scheur, maar een verrekking”, zegt coach Steven Taeleman. “En toch zegt de dokter dat het een risico inhoudt om naar het EK te gaan. En dus hebben we besloten geen wedstrijden meer af te werken deze winter.”

