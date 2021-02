Van Gucht: “Heropenen kappers zorgt voor miljoen extra nauwe contacten per week”

Dat zegt Van Gucht bij toelichting van de dagelijkse coronacijfers. “We mogen niet vergeten dat het virus nog steeds intens circuleert, met meer dan 2.000 vastgestelde besmettingen per dag”, brengt hij in herinnering. “Het gebruik van maskers is dan ook essentieel om te vermijden dat de epidemie weer zou oplaaien.”

Klanten moeten verplicht hun eigen masker tijdens het volledige bezoek ophouden. Voor kappers is het dragen van een chirurgisch masker verplicht. Tussen het verwelkomen van twee klanten door is ontsmetting verplicht, en er moet voldoende ventilatie zijn.

Het crisiscentrum herhaalt dat het goed dragen van een masker belangrijker is dan het precieze type masker. Een zogenaamd FFP2-masker is alleen nodig voor medisch personeel, bij anderen is het risico op slecht gebruik zo groot dat ze in de praktijk minder goed werken dan de gewone maskers. Nekwarmers, bandana’s en maskers met een ventiel zijn wel niet meer toegelaten.

Er liggen opnieuw minder dan 300 covid-patiënten op de intensieve zorgafdelingen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Om 11 uur geeft viroloog Steven Van Gucht een nieuwe stand van zaken op een persconferentie van het Crisiscentrum. U kunt die hierboven live volgen.