Boekenpanda gaat op zoek naar favoriete boek van PXL-studenten

Het is van de poëziewedstrijd in de lente van 2019 geleden dat de cultuurdienst van Hogeschool PXL nog eens met literatuur aan de slag gaat. Het is dan ook het uitgelezen moment om iets rond dit medium te doen, zo weet Rob Declerck van Hogeschool PXL: “Sinds december organiseren we regelmatig optredens die we uitzenden via het Twitch-kanaal van de hogeschool. Maar we wouden meer doen, en we zijn op zoek gegaan naar iets waar iedereen aan kan deelnemen, vanuit de eigen luie zetel. Zo kwamen we al snel bij de afdeling fictie van de bibliotheek terecht.”“We vinden het fantastisch om als bib mee te werken aan deze eerste editie van de Boekenpanda”, zegt Habib El Ouakili, schepen van onderwijs en bibliotheken. “Studenten lezen natuurlijk veel maar waarschijnlijk te weinig voor hun plezier. Om het leesplezier bij studenten aan te wakkeren zetten we graag mee onze schouders onder dit project. Literatuur lezen zet je verbeelding aan het werk en een goed boek heeft de kracht om je helemaal te betoveren. We willen dus graag het boek promoten als een ideaal alternatief voor de vele uren die we allemaal voor schermen doorbrengen.”"In februari krijgen de studenten de kans om via een digitaal formulier hun drie favoriete titels te selecteren. De auteurs van deze drie titels, zullen uitgenodigd worden om een interactieve lezing te geven over hun boek en hun beroep. In eerste plaats zal dat digitaal gaan gebeuren", zo vertelt Declerck. “Het is momenteel uiteraard niet mogelijk om activiteiten met publiek te organiseren. Gelukkig hebben we de afgelopen maanden ervaring genoeg opgedaan met streams. Al bekijken we, samen met de collega’s van de bibliotheek, ook al wel hoe we naar fysieke formats zouden kunnen schakelen, wanneer de situatie dat toelaat.”Wanneer alle lezingen achter de rug zijn, kunnen de studenten die zich opgaven om in de jury te zitten opnieuw hun stem uitbrengen. Eind mei kennen we de winnaar van de allereerste Boekenpanda!