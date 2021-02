Añañau in Peru: leesboeken en kerstcadeaus

Añañau doet er alles aan om wat geluk te brengen in kansarme gezinnen in Cusco, Peru. Daar had de coronapandemie grote gevolgen voor de kinderen in de indiaanse Quecha-gemeenschappen die ook voordien al erg arm waren. Ellen Bosch uit Genk en haar collega’s proberen dat met leesboeken en kerstcadeaus.

Op dit moment blijven de kinderen al meer dan negen maanden thuis vanwege de coronapandemie. Daarom startte Añañau, dat bezig is met buitenschoolse begeleiding van kinderen uit arme indianengezinnen, een boekenproject waarbij de kinderen elke drie weken thuis prachtige leesboeken bezorgd krijgen. Zo kunnen ze hun leesvaardigheid oefenen en even wegdromen in de spannende verhalen. De kinderen krijgen ook elke keer een leuke en leerzame educatieve bundel. Het is fantastisch om de kinderen gelukkig te zien als ze de mooie boeken zien! Meerdere gezinnen moesten door de economische gevolgen van corona verhuizen naar meer afgelegen gebieden waar het goedkoper is om te wonen. Añañau doet al het mogelijke om ook deze verhuisde families te blijven betrekken bij het project en hen met alle middelen te steunen. Daarom bezochten Ellen en haar team de dagen voor Kerstmis – het regende dat het goot - alle kinderen en families van het project om hen een fijne Kerstmis te wensen en de kinderen te verrassen met een mooi gebaar!Stuk voor stuk waren ze blij met het mooie cadeautje en de lekkere paneton, een zoet brood met gedroogd fruit, in Peru een traditie met Kerstmis. Het was ook een fijn gebaar om het jaar af te sluiten en te laten weten dat vanaf januari alle activiteiten met volle kracht zullen verdergezet worden.