Weer een nieuw gebouw in gebruik op Portavida

Intussen vind je daar niet alleen de hoofdzetels van het Wit-Gele Kruis en Familiehulp, het Sociaal Huis, Crême brulée (het inloophuis voor dak- en thuislozen) en tal van andere organisaties, maar sinds kort ook Pleegzorg Limburg, het CAW en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg. Deze drie organisaties vinden hun vaste stek in een mooi nieuw gebouw dat het nummer 19 meekrijgt, transparant, helder en uitnodigend.Vandaag zijn er enkele duizenden pleeggezinnen in Vlaanderen waarvan heel wat in Limburg. Pleeggezinnen geven een nieuwe thuis aan kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking waar hun ouders korte of langere tijd niet voor kunnen zorgen. Ze krijgen er de kans om zichzelf te zijn en hun toekomst uit te bouwen. De hoofdzetel van Pleegzorg Limburg, vroeger in de Emile Van Dorenlaan, is sinds september verhuisd naar dit gebouw 19 en kreeg bus nummer 1.Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn, van een moeilijke relatie over administratieve of materiële problemen tot problemen in het gezin of hulp aan slachtoffers, allemaal heel laagdrempelig. In november verhuisden de meeste diensten van CAW die vroeger erg verspreid lagen, naar ditzelfde gebouw, waar ze bus nummer 2 kregen. Daarbij horen onder andere het CAW-huis, het JongerenAanbod, het Steunpunt Straathoekwerk, het Crisispunt -18 en de administratieve zetel.En eveneens sinds november vind je op bus nummer 3 het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg. Nogal wat kinderen maken thuis geweld mee en vaak is het moeilijk om daarover te praten. Het Vertrouwenscentrum wil kinderen en ouders helpen om het terug veilig te maken. Als burger kan je je er niet rechtstreeks aanmelden, je passeert langs het hulpnummer 1712.Omwille van de veiligheid in deze coronatijd gebeurde de verhuis in alle stilte, zonder plechtige openingen. De verhuizende organisaties kregen van de schepen en het beheer van Portavida een fruitkorf als gezond en warm welkomstgeschenk.