Basisschool Atheneeke trakteert alle leerlingen op lekkere frietjes

Tongeren

Door de coronapandemie werden in verschillende scholen al maandenlang leuke activiteiten geannuleerd, zo ook in GO! BS Atheneeke. De leerlingen en de leerkrachten leven de coronamaatregelen voortreffelijk na, dat weegt al wel eens zwaar. Daarom besloot de school om iedereen een hart onder de riem steken met een verrassing.