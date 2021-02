Valentijn bij PCVO Limburg

De cursisten van de opleiding florist/bloemschikken zijn ook nu druk in de weer met hun fleurige creaties. Ze maken elke week opnieuw mooie boeketten en schitterende bloemstukken. Deze dames nemen alvast een zelfgemaakt Valentijnscadeau mee naar huis. Heb je interesse in een cursus florist/bloemschikken, neem dan contact op via e-mail: paulsmeets.florist@gmail.com