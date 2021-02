Boodschap voor moeke en opa op Avonturenberg

Kristoff Fanton en zijn familie maakten een leuke winterwandeling in Be-Mine in Beringen.

"Afgelopen zondag 7 februari maakten we met ons gezin een coronaproof winterwandeling op de Avonturenberg in Beringen", vertelt Kristoff Fanton. "We deden dat samen met mijn broer en diens vriendin Christine Zoons en hun kinderen. Boven op de Avonturenberg (in de kuil) vonden onze dochters, Lotte & Sam, het leuk om samen met neefje Jens en nichtje Lore een boodschap over te maken aan moeke en opa die ze omwille van corona wat minder zien dan gewoonlijk.