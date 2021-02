Made by Nah uit Genk ontvangt HIB-label

Bij 'Made by Nah' werd het plaatje compleet en volgde slow fashion in de vorm van wol, wol, wol en nog meer wol. Handgemaakte kledingstukken uit wol is de dada van Made by Nah. En daarom mocht ze uit handen van Bart Lodewyckx (gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg) het HiB-label ontvangen. “Met dat label zet UNIZO authentieke, handgemaakte en eerlijke kwaliteitsproducten die lokaal geproduceerd worden extra in de kijker. Steeds van de hand van gepassioneerde ambachtslui met kennis van zaken. En met een persoonlijke toets die het verschil maakt”, aldus Bart Lodewyckx. “Zo willen we consumenten bewust doen stilstaan bij hun aankopen en hen aanmoedigen om de lokale economie te steunen. Tegelijk geeft UNIZO met dit label een sterk imago aan het Belgisch vakmanschap. De makers die dit label ontvangen zijn daar – terecht – fier op. En ook wijzelf zijn fier om al die authentieke makers een podium te kunnen geven.”