Marketingstudent Wouter Coenegrachts (21) runt eigen kledinglijn ‘Comme Dagobert’

De jonge ondernemer-student uit Vroenhoven, Riemst woont momenteel nog met zijn ouders boven hun krantenwinkel en volgt de graduaatsopleiding marketing-en communicatiesupport aan de Hogeschool PXL. “Ik heb 2 dagen les, en ben 2 dagen werkplekstudent bij PXL Research Innovatief Ondernemen. Ideaal om te combineren met mijn bedrijf”, vertelt de 21-jarige Wouter Coenegrachts. Vanwaar de naam Comme Dagobert? "Dagobert komt van Dagobertus I, Koning der Franken”, gaat Coenegrachts verder. “Ons motto luidt dan ook: ‘Als je wil leven als een koning, moet je je kleden als een koning’. Onze eerste collectie van Comme Dagobert kwam uit op 30 maart 2020, maar het idee is al enkele maanden daarvoor ontstaan. Ik zat toen nog op kot in Leuven, samen met mijn beste vriend, Joshua Boelen. Hij kwam met zijn idee naar mij toe, liet me zijn ontwerpen zien en vertelde zijn visie over het merk. Ik was meteen verkocht en stapte mee in de zaak. Enkele maanden later stapte ook mijn neef, Sam Coenegrachts mee in onze start-up. Joshua ontwerpt de designs samen met Sam, en regelt ook het financiële gedeelte. Sam is samen met mij verantwoordelijk voor de marketing en verkoop. We maken op dit moment enkel T-shirts, sweaters en petten. Hiervan verkopen de hoodies (sweaters met kap) het meest.”Uitverkocht"Onze focus ligt op unieke mensen die in de spotlight willen staan en durven uitkomen voor hun mening", zegt Sam Coenegrachts. "Mensen die hun zelfvertrouwen niet zien als arrogantie, maar eerder als een goede eigenschap. En dat zijn voorlopig jongeren tussen 18 en 26 jaar. Onze eerste collectie en de daaropvolgende deluxe-aanvulling waren samen binnen 5 maanden uitverkocht. De ‘drop’ die daarop volgde is onze huidige 'Glamour Season PT. I' -collectie en ook die is na 2 maanden al zo goed als uitverkocht. Op dit moment gaat het over een kleine honderdtal stuks per collectie. We willen vooral exclusief overkomen waardoor we ook geen grote aantallen willen verkopen. Wie een item wil, moet sneller zijn dan de rest."Fouten maken"Er komen wel meer kosten bij kijken dan we op voorhand gedacht hadden, maar ondanks dat zijn we elke keer ons break-even point voorbijgestoken", rekent Joshua Boelen even voor. "Het geld van de ene collectie wordt onmiddellijk in de volgende geïnvesteerd. We brassen dat niet op hè. (lacht) Ondanks dat de zaken redelijk goed draaien, kan het natuurlijk nog altijd beter. Zo is het moeilijk om tijdens deze coronacrisis op te vallen als nieuw modemerk, want je kan moeilijk grote evenementen en fotoshoots organiseren. Hierdoor kunnen wij ons netwerk moeilijk uitbreiden. Daarbovenop komen mensen sowieso minder buiten, waardoor ze ook minder geneigd zijn om nieuwe kleren te kopen. Maar we weten ook dat we nog geen jaar bestaan en dat het dus normaal is dat we soms fouten maken. En die fouten zijn er om uit te leren. Elke collectie moet een niveau of liever zelfs meerdere niveaus vooruitgaan."Hogeschool PXL"Mijn opleiding Marketing en communicatie aan de Hogeschool PXL pas ik zo goed als dagelijks toe op ons bedrijf", gaat Wouter Coenegrachts verder. "De theorie die we zien is heel handig, we leren in het eerste jaar hoe je een product het best in de markt kunt brengen. Je leert ook de basis van boekhouden en economie, zo een lessen kun je meteen toepassen in je bedrijf. Ook mijn stage aan PXL Research is enorm handig, een van de pijlers van het onderzoekscentrum is StudentStartUP, waar ik samen met mijn werkplekbegeleider, Matthias Reygel, studenten met een ondernemend idee, of studenten zonder idee, maar ondernemingszin, helpen met het ontwikkelen of bedenken van hun idee. Zo hebben ze mij ook geholpen. Ook studenten die al een onderneming hebben kunnen hier terecht voor handige informatie, webinars, workshops en te netwerken.”ToekomstWat de toekomst brengt? Met Comme Dagobert willen we liefst gewoon zo veel mogelijk blijven groeien en blijven bijleren. Door fouten te maken ontwikkel je jezelf beter. We mogen ons niet laten afschrikken of vergelijken met merken die al ouder en verder ontwikkeld zijn, zij hebben waarschijnlijk dezelfde fouten gemaakt als wij, maar zijn er ook nog geraakt. Persoonlijk hoop ik dat we Comme Dagobert tot een succes kunnen maken."Instagram"Hoe vinden mensen Comme Dagobert? We zijn vooral actief op sociale media, in het bijzonder Instagram. Hier zijn de meeste mensen van onze doelgroep actief op. Als je Comme Dagobert intypt in de zoekbalk kom je meteen bij ons uit, wees niet bang ons te volgen (lacht). Via onze instagram kunnen ze ook terecht komen op onze webshop www.commedagobert.com waar je onze kleren kan kopen, en alle details over de kleren terug te vinden zijn. Je kunt ons ook volgen via Facebook!”Op de foto v.l.n.r. Sam Coenegrachts, Joshua Boelen, Wouter Coenegrachts.