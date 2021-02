Pannenkoekenfestijn bij Okra Beringen-Noord

Okra Beringen-Noord zou normaal een wandeling organiseren en daarna pannenkoeken bakken. Omwille van corona kon dit niet doorgaan. Maar omdat de leden zo uitkeken naar pannenkoeken, werd besloten om een afhaaldag te houden aan parochiecentrum De Schans in Beverlo.

Het was een groot succes, 111 porties pannenkoeken werden gebakken en verdeeld. De afhaling werd coronaproof georganiseerd. "We voorzagen op de parkeerruimte van De Schans een rijrichting voor de auto's. Je ontving een volgnummer bij het binnenrijden en men bleef in de auto wachten met het mondmasker op. Iemand van het bestuur bracht dan de bestelling naar de auto", zo luidt het.De volgende activiteitenvan Okra Beringen-Noord, nl. het lentefeest en de restaurantdag, zullen op dezelfde manier doorgaan.