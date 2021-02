Coup-de-Foudre deed Voerense Krystyna Hofman (22) naar het middelpunt van Frankrijk verhuizen

“Samen met drie mede-studenten volgde ik in februari 2020 één maand stage als medisch secretaresse in het Centre Hospitalier in Blois, elk op een andere afdeling”, steekt Krystyna Hofman (22) van wal. “Na een vermoeiende eerste maar leerrijke stageweek, was het tijd om de stad Blois te verkennen. Blois ligt in het hart van de Loirevallei en telt ongeveer 65.000 inwoners. Het oude historische centrum bevindt zich op een heuvel die uitkijkt over de rivier. In het centrum vind je nog veel vakwerkhuizen die uit de Renaissance stammen. Je kunt er heerlijk rondwandelen door de straatjes en over de pleintjes. Zelf verbleef ik in een studio midden in de stad waar ik elke morgen wakker werd met uitzicht op het koninklijk kasteel. Overigens zijn de inwoners allemaal heel vriendelijk en hartelijk. In het weekend werden de straten overspoeld met jongeren en de sfeer die er op dat moment hing, was elektrisch en spannend. Na enkele wijntjes in een lokaal cafeetje, belandden we onverwachts in club Miami, op wandelafstand van onze studio's. Hier ontmoette ik Malic, een chef-kok. Sinds het moment dat onze blikken elkaar kruisten, zijn we onafscheidelijk. Noem het een Franse coup-de-foudre.”Soulmate“We werden pas écht tot over onze oren verliefd de dag voordat ik terug naar België moest vertrekken. Zijn liefdevolle, respectvolle en altijd positieve karakter hebben mij helemaal doen smelten. Van de dag dat ik in België ben aangekomen tot de dag dat ik officieel naar Blois ben verhuisd, hadden we dagelijks contact via Facetime en sliepen we zelfs iedere avond met elkaar aan de telefoon. We werden onafscheidelijk en het voelde alsof ik mijn 'soulmate' had gevonden. Ik wist gewoon: Ik verhuis naar Blois om bij hem te zijn.”“Het is natuurlijk een hele ‘switch’ geweest: van wonen in België bij mijn ouders als studente, naar wonen met Malic in Frankrijk met een job als medisch secretaresse en dan ook nog eens in het Frans. Gelukkig hebben mijn ouders me altijd meegegeven om zeer zelfstandig door het leven te gaan en om altijd mijn hart te volgen. 'Je moet doen wat jou gelukkig maakt', hoor ik ze nog zeggen. Ik denk dat ik het daardoor makkelijker had om de keuze te maken naar Frankrijk te verhuizen. Natuurlijk is het nog steeds moeilijk om mijn ouders, familie en vrienden niet vaak te zien. Maar ze weten dat ik op de juiste plek ben en ik weet dat ze allemaal even trots op me zijn.”Minder stress"Vloeiend Frans spreken, lukt me nog niet helemaal maar elke dag boek ik vooruitgang. Al merk ik wel dat de Fransen zich stiekem wat ergeren aan mijn accent. Daar trek ik mij niet zoveel van aan (lacht). Maar het leven loopt hier wat makkelijker. Vlamingen kunnen van de Fransen leren om minder gestresst rond te lopen. En al zeker wat ons werk betreft. In Frankrijk heerst er vooral de mentaliteit van: ‘Gaat het even niet, stress niet, we komen er wel’. Hierdoor is het hier heel aangenaam werken."Corona"De Corona-maatregelen in Frankrijk veranderen bijna dagelijks. Momenteel is er een avondklok tussen 18u en 6u. Het is ook verplicht een mondmasker te dragen in afgesloten en openbare ruimtes. De grenzen met Frankrijk zijn gesloten: reizen van of naar landen buiten de Europese Unie zijn verboden, behalve als het nodig is wegens dringende redenen (met negatieve PCR-test). Ook wordt er hier zelfs gesproken over een derde lockdown. Maar we komen er wel uit. Ik weet niet wat de toekomst me zal brengen, maar ik ben nieuwsgierig naar wat er verder nog op mijn pad zal komen. Ik hoop op een gelukkig leven met Malic en een mooi en gezellig gezin.”