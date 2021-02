Deze snelle mannen doen zondag een gooi naar de Clasica de Almeria

De Clasica de Almeria (cat. 1.Pro) is één van de weinige wedstrijden die in Spanje overeind is gebleven in deze februarimaand. De koers is traditioneel een feest voor de sprinters. De voorbije twee jaar mocht Pascal Ackermann er juichen, maar nu zondag is hij er niet bij. Dus krijgen andere sprinters hun kans, zoals Fernando Gaviria, Alvaro Hodeg en Marc Sarreau. En misschien kan onze landgenoot Timothy Dupont, ritwinnaar in de Ster van Bessèges, opnieuw zijn snelle benen tonen.

Geen Ronde van Valencia, geen Ruta del Sol, geen Ronde van Murcia, de Spaanse wedstrijden sneuvelden bij bosjes de voorbije weken. Ploegen moesten voortdurend schuiven met hun renners en plots werden de Franse koersen overspoeld met aanvragen tot deelname.

Lange tijd was het ook onzeker of de Clasica de Almeria wel plaats kon vinden, maar onlangs kreeg de organisatie groen licht en dus maken heel wat profrenners er hun seizoensdebuut. Aan het parcours is weinig veranderd. De kans dat het, zoals de voorbije jaren, tot een sprint komt is bijzonder groot.

De voorbije twee jaar was Pascal Ackermann aan het feest, maar zondag is hij niet van de partij. Wie weet mag onze landgenoot Jordi Meeus, zesde in de sprint in de openingsrit van de Ster van Bessèges, daarom wel zijn kans gaan voor BORA-hansgrohe.

Op de startlijst zien we met Mark Cavendish een opvallende naam. De renner maakt zondag zijn debuut voor Deceuninck-Quick Step na een paar moeilijke jaren. “Zoals elke renner sta ik in deze tijden te popelen om het seizoen te starten”, liet hij weten in een persbericht van zijn team. “We mogen blij zijn dat de koers kan doorgaan en ik kijk er geweldig naar uit het ‘Wolfpack’-shirt weer aan te trekken. Dat dit gebeurt in een koers waaraan ik vele mooie herinneringen heb, maakt het alleen maar specialer.” De Brit won de Clasica de Almeria in 2015.

Cavendish is de grote naam van dienst, net zoals Fernando Gaviria, al heeft die het sinds zijn coronabesmetting(en) moeilijker om te juichen in topwedstrijden. Hij wist vorig jaar niet te scoren op WorldTour-niveau. Verder zullen ook Simone Consonni, Giacomo Nizzolo, Alvaro Hodeg, Ivan Cortina en Marc Sarreau zich willen mengen in de sprint.

Met Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Intermarché-Wanty Gobert en Deceuninck-Quick Step staan vier Belgische teams aan de start. Timothy Dupont zal zich na zijn ritwinst in Bessèges opnieuw willen tonen, net zoals eerder gemeld Jordi Meeus.