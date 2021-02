Fabio Jakobsen onderging nieuwe pijnlijke operatie in de mond: “Hopelijk kan ik volgende week trainen”

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft een volgende stap gezet in zijn herstel na de doodsmak in de Ronde van Polen van afgelopen zomer. De Nederlandse sprinter van Deceuninck-QuickStep onderging donderdag een nieuwe operatie aan zijn mond.

Bij die operatie werden implantaten in de onder- en bovenkaak van Fabio Jakobsen geboord. Er werden ook littekens in zijn mond opgelapt. “Nu een weekje rust en het lichaam laten herstellen. Hopelijk kan ik volgende week opnieuw beginnen trainen en me stilaan voorbereiden op mijn eerste wedstrijden”, liet Jakobsen weten via Instagram.

Een richtdatum waarop hij weer aan wedstrijden toekomt, heeft Jakobsen nog niet. “Gaat mijn operatie goed, kan ik misschien over één of twee maanden weer koersen. Duiken er complicaties op, dan gaan we het wellicht moeten uitstellen”, liet Jakobsen ons een maand geleden weten.

Bij zijn zware val in de Ronde van Polen begin augustus liep Fabio Jakobsen een waslijst aan verwondingen op. Een hersenkneuzing. Scheurtjes in zijn schedel. Neus gebroken. Gehemelte gebroken en gescheurd. Tien tanden eruit. Een stuk van zijn boven- en onderkaak verdwenen. Snijwonden in zijn gezicht. Een ingesneden oorschelp. Gebroken duim. Schouder gekneusd, longen gekneusd. De zenuw van zijn stemband had een klap gekregen. En zijn billen waren zwaar gekneusd. Jakobsen flirtte dagen met de dood op de intensive care afdaling van een ziekenhuis in het Poolse Katowice, maar overleefde.