Dance Images laat op wandeling van dans genieten

Vanaf zaterdag 13 februari kan je in Herk-de-Stad op pad voor de krokuswandeling van dansschool Dance Images samen met het stadsbestuur. Het is een interactieve wandeling met dansintermezzo’s via QR-codes.

Dance Images organiseert dit project om de mentale gezondheid van de leerlingen én van de Herkse bevolking een boost te geven. In deze tijd is het leuk met je bubbel een activiteit in de natuur te kunnen doen. Voor de 12+ leerlingen van de school vielen de laatste maanden heel wat toonmomenten weg. Dit project gaf hun een concreet doel om binnen de coronamaatregelen naartoe te werken.Ga samen met je smartphone, wat mobiele data endit plannetje op pad. Scan onderweg de QR-codes die je tegenkomt, bekijk de gemaakte choreografieën en ga met de opdrachten aan de slag. Je hebt de keuze uit en route van 4 km en een van 8 km. Vertrekpunt is Vinkenstraat 1 in Schakkebroek. Deelnemen kan van 13 februari tot 13 maart. Eventueel is nog een verlenging mogelijk. Op de Facebookpagina van Dance Images vind je de plaatsen waar de folder gratis te krijgen is.Info: www.dance-mages.be. LW