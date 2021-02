Tongerse jeugddienst streamt live carnavalsfuif

Tongeren

Als je in Tongeren over de Krokusvakantie praat dan heb je het onherroepelijk ook over carnaval en omgekeerd. Het is een eeuwenoude traditie die in normale tijden uitbundig gevierd wordt. Zowel de grote carnavalstoet als de jeugdstoet en de carnavalsbals moesten ook dit jaar worden geannuleerd. De stad ging op zoek naar een creatief alternatief.