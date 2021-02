Gallo-Romeins Museum verruimt openingsuren tijdens krokusvakantie

In het Gallo-Romeins Museum loopt ‘Oog in oog met de Romeinen’, met topstukken van het British Museum. De tentoonstelling kan op bijzonder veel belangstelling rekenen, bij een divers publiek. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om ‘Oog in oog met de Romeinen’ te bezoeken, besliste het museum om de openingsuren tijdens de krokusvakantie uit te breiden. Bezoekers blijven tot 20 uur welkom. Tijdens de krokusvakantie is ‘Oog in oog met de Romeinen’ nu al nagenoeg volgeboekt. Omwille van de coronamaatregelen laat het museum momenteel slechts 10 bezoekers per kwartier toe tot de zalen. Zo is een veilig en kwaliteitsvol bezoek gegarandeerd.

Om meer mensen de mogelijkheid te geven om deze krokusvakantie een bezoek te brengen, voegt het museum elke dag een aantal tijdslots toe. Mensen kunnen tot 18.30 uur hun ontdekkingstocht aanvatten. Het museum is van zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari tot 20 uur geopend, uitgezonderd op maandag 15 februari (sluitingsdag).‘Oog in oog met de Romeinen’ richt zich op een breed publiek. Bezoekers worden uitgenodigd om een ontdekkingsreis te maken door het uitgestrekte Romeinse Rijk, in de bloeiperiode van de keizertijd. Erg bijzonder zijn de films met ‘ooggetuigen’: mensen uit zowat alle uithoeken van het rijk en uit verschillende lagen van de bevolking. Ze vertellen over hun leven onder het gezag van Rome.Voeg daarbij meer dan 250 topstukken uit de Romeinse collecties van het British Museum, tentoongesteld in een eigentijds decor. Ze illustreren dat de Romeinse cultuur vele regionale varianten kende. ‘Oog in oog met de Romeinen’ dompelt de bezoeker onder in de Romeinse cultuur. De overzichtstentoonstelling is perfect als eerste kennismaking, maar ook wie al lang in de ban is van de Romeinen zal ongetwijfeld nieuwe inzichten opdoen. De expositie leent zich uitstekend tot een bezoek met kinderen. Er zijn een speciale audiotour en spelapplicaties. Het museum ontwikkelde speciaal op maat van kinderen enkele extra ‘ooggetuigenfilms’. Schepen van Cultuur An Christiaens: “Musea zijn veilige plekken om enkele fijne uren door te brengen, alleen of samen met je gezin. ‘Oog in oog met de Romeinen’ biedt een combinatie van magnifieke voorwerpen én verhalen van mensen. De expositie werpt een frisse blik op het leven in het Romeinse Rijk.” De expositie loopt van 6 februari tot en met 1 augustus 2021. Ze is volledig tweetalig (NL/FR). De opstelling is coronaproof.