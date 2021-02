Ferm Kinderopvang doet mee met de Appelbabbel

Gina Claes werkt al 24 jaar als onthaalouder en de laatste 10 jaar met haar man Stefan in groepsopvang De Rakkertjes, een buitenschoolse kinderopvang in Heusden-Zolder. Naar aanleiding van de eerste verjaardag van Ferm werd de campagne 'Appelbabbel' gelanceerd. Bedoeling is om even de tijd te nemen om samen een appel(gebak) te eten en een babbeltje te slaan. Gina vertelt: “Toen we hoorden van de Appelbabbel wisten we direct dat we hier met onze onthaalkinderen aan mee gingen doen. We trokken er heel wat tijd voor uit om samen met de kinderen een appelcake te bakken. Eerst samen appeltjes schillen voor verse appelmoes en dan het cakebeslag roeren. Alles in een bakvorm en afbakken. Terwijl de cake in de oven stond, knutselden we een appelkroon en schreven we een verhaal.”De appelcake kreeg nauwelijks de tijd om af te koelen. Heel snel in stukken snijden en… smullen maar!