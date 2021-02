Ferm Kinderopvang doet mee met de Appelbabbel

Appelbabbel in de kinderopvang van Nancy Linsen in Opoeteren.

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Ferm werd de campagne 'Appelbabbel' gelanceerd. Bedoeling is om even de tijd te nemen om samen een appel(gebak) te eten en een babbeltje te slaan.Nancy Linsen werkt al 10 jaar als onthaalouder voor Ferm Kinderopvang in Opoeteren. Zij ging meteen enthousiast aan de slag. Nancy vertelt: "We maakten appelmuffins in de opvang. Elk kindje kreeg een taak toebedeeld: ingrediënten toevoegen, met de grote lepel roeren, appelstukjes proeven en natuurlijk de lepels schoon likken! Om ook mama en papa te laten meegenieten van het bakplezier, kreeg elk kindje een lekker koekje mee naar huis. Allemaal glunderende snoetjes ”Want wat smaakt er nu lekkerder dan een muffin die je zelf gemaakt hebt?