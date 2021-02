Versoepeling bezoek woon- en zorgcentra

Dit geldt onder meer voor de WZC‘s Voorzienigheid in Bocholt, Sint-Jan-Berchmans in Hamont-Achel, en Sint-Jozef en Immaculata in Pelt. Men gaat er van uit dat bewoners, familie e.a., nu de bewoners en medewerkers gevaccineerd zijn tegen Covid-19, de kans op besmetting en besmettelijk zijn voor anderen zeer klein is. Vzw Integro laat dus vanaf maandag weer bezoek toe, zij het dat het bezoek aan niet-gevaccineerde bewoners aan strengere voorwaarden moet voldoen dan dat aan gevaccineerde bewoners. RDr