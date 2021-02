Bilzen

Terwijl de brandweer donderdagmiddag op een viertal vijvers in Bilzen metingen deed naar de dikte van het ijs, waagden op de uitgestrekte poel van de krombeekvallei in Eigenbilzen de eerste schaatsers zich op het ijs. Burgemeester Sauwens waarschuwd dat de ijsdikte op vijvers nog bijlange niet dik genoeg is om te schaatsen.